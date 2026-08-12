Semaines des Enfants Escape game Géant Vol de bijoux au Musée La Cité des Mémoires Hendaye

mardi 20 octobre 2026 · La Cité des Mémoires · Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaines des Enfants Escape game Géant Vol de bijoux au Musée

La Cité des Mémoires 26 Rue de l’Église Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 19:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Durée 1 heure.

Réservation obligatoire. .

La Cité des Mémoires 26 Rue de l’Église Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Semaines des Enfants Escape game Géant Vol de bijoux au Musée

L’événement Semaines des Enfants Escape game Géant Vol de bijoux au Musée Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce