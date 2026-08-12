Semaines des Enfants Escape game Géant Vol de bijoux au Musée La Cité des Mémoires Hendaye
mardi 20 octobre 2026 · La Cité des Mémoires · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Semaines des Enfants Escape game Géant Vol de bijoux au Musée
La Cité des Mémoires 26 Rue de l’Église Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 19:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Durée 1 heure.
Réservation obligatoire. .
La Cité des Mémoires 26 Rue de l’Église Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English : Semaines des Enfants Escape game Géant Vol de bijoux au Musée
L’événement Semaines des Enfants Escape game Géant Vol de bijoux au Musée Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce
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