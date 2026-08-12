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Semaines des Enfants Initiation Pelote Rue Pellot Hendaye

mardi 20 octobre 2026 · Rue Pellot · Hendaye

Semaines des Enfants Initiation Pelote Rue Pellot Hendaye

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue Pellot
Adresse
Fronton Daniel Ugarte
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Semaines des Enfants Initiation Pelote

Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 11:00:00
fin : 2026-10-20 12:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Pour les enfants de 7 à 12 ans.   .

Rue Pellot Fronton Daniel Ugarte Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34 

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English : Semaines des Enfants Initiation Pelote

L’événement Semaines des Enfants Initiation Pelote Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce

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