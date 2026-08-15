Semaines des Enfants Jeux traditionnels basques Square Durandeau Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Semaines des Enfants Jeux traditionnels basques

Square Durandeau Boulevard Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Animation destinée aux enfants de 4 à 12 ans.

40 personnes maximum par session.

Découvrez et challengez-vous en famille lors des jeux traditionnels basques !

Issus du patrimoine culturel basque, ils trouvent leur origine, pour la plupart, dans les travaux de la ferme, et demandaient souvent l’entraide et le soutien (physique et matériel) des agriculteurs voisins.

C’est dans cet esprit bien particulier que sont proposés une réadaptation de tous ces jeux au niveau du poids, distance, hauteur avec un matériel de qualité pour en faire une animation ludique, participative et dynamique.

Vitesse, précision, souplesse, entraide permettront à chaque participant-e-s de pouvoir évoluer dans tous les jeux sans risque !

En cas de repli aux Halles de Gaztelu, l’animation proposée sera Fabrication de pelote basque. .

Square Durandeau Boulevard Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Semaines des Enfants Jeux traditionnels basques

L’événement Semaines des Enfants Jeux traditionnels basques Hendaye a été mis à jour le 2026-08-12 par Hendaye Tourisme & Commerce