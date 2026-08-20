Semaines d’information sur la santé mentale à Nantes Métropole, Nantes et communes de la métropole, Nantes

Informations pratiques

Semaines d’information sur la santé mentale à Nantes Métropole 5 – 18 octobre Nantes et communes de la métropole Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T06:00:00+02:00 – 2026-10-05T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T06:00:00+02:00 – 2026-10-18T13:00:00+02:00

Pendant 2 semaines, du 5 au 18 octobre, des événements sont organisés pour parler de santé mentale : portes ouvertes, conférences-débats, animations, expositions, spectacles, ciné-débats…

Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont des moments privilégiés pour sensibiliser à la santé mentale, pour informer, lutter contre la stigmatisation, faire évoluer les comportements, faciliter l’accès au soin et rencontrer les acteurs existants.

Découvrez les événements à Nantes et dans sa métropole

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Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts.