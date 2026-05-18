Semi-marathon Saint-Pol > Morlaix Morlaix
Semi-marathon Saint-Pol > Morlaix Morlaix dimanche 8 novembre 2026.
Morlaix
Semi-marathon Saint-Pol > Morlaix
Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
La Saint-Pol-Morlaix c’est 2 courses internationales le même jour un 22km et un 10km ! L’organisation est la plus ancienne des courses sur route de Bretagne et une des plus anciennes en France. Dans le jargon on l’appelle le Diamant Breton ! Plusieurs fois primée à l’échelon français, 3 fois support de championnats de France sur les 2 distances (un record), la Saint-Pol-Morlaix est une des références dans la course à pied.
Toutes les infos, inscriptions et hébergements possibles sur www.saintpolmorlaix.com .
Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 85 55
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English :
L’événement Semi-marathon Saint-Pol > Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-05-18 par OT BAIE DE MORLAIX
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