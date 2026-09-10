Informations pratiques

Séminaire externe – Camille Boutin, Institut de Biologie du Développement de Marseille Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR Rennes Vendredi 25 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Invitée par Romain Gibeaux, Camille Boutin présentera ses travaux sur l’étude des cellules multiciliées chez Xenopus.

### Comprendre la dimension des fonctions cellulaires à travers les cellules multiciliées

Un dimensionnement adéquat des structures cellulaires est essentiel à l’émergence des fonctions physiologiques. Pourtant, la manière dont les cellules contrôlent précisément le nombre et la taille de leurs organites reste une question fondamentale non résolue en biologie cellulaire.

En utilisant les cellules multiciliées (CMC) comme modèle, nous étudions comment des architectures cellulaires complexes sont ajustées et standardisées pour soutenir leurs fonctions. Ces cellules produisent des centaines de cils mobiles qui doivent être construits avec précision et uniformisés pour fonctionner correctement.

Lors de ce séminaire, je présenterai notre stratégie pour comprendre :

1. Comment les cellules multiciliées contrôlent le nombre de centrioles,

2. Comment des centaines de cils au sein d’une seule cellule atteignent une longueur uniforme.

[**Camille Boutin**](https://www.ibdm.univ-amu.fr/fr/les-portraits-de-libdm-camille-boutin/) est chercheuse au CNRS à l’Institut de Biologie du Développement de Marseille. Elle est spécialisée dans l’étude des cellules multiciliées (MCCs) chez Xenopus, notamment via des protocoles d’expansion tissulaire (TissUExM) pour l’imagerie super-résolution.

Contact : [**Romain Gibeaux**](https://igdr.univ-rennes.fr/romain-gibeaux)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-25T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-25T12:00:00.000+02:00

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Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR 2 avenue du professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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