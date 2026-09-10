Informations pratiques

[SéminR ARDoISE] Bonnes pratiques et outils pour un codage efficace avec R BU Villejean-Santé, salle de formation Rennes Mardi 22 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Cette séance abordera les méthodes et outils essentiels pour optimiser la qualité et la reproductibilité des projets avec R

En 2026-2027, l’atelier de la donnée ARDoISE propose un [séminaire hebdomadaire](https://scienceouverte.univ-rennes.fr/actualites/une-fois-par-semaine-plongez-dans-lunivers-de-r) conçu comme un espace d’apprentissage et de partage autour du langage de programmation R.

Cette première séance abordera les méthodes et outils essentiels pour optimiser la qualité et la reproductibilité des projets avec R. Elle sera animée par Kilian Heutte, ingénieur données ARDoISE.

**Au programme**

* Comparaison des environnements de développement (IDE) disponibles pour R (RStudio, VSCode/VsCodium, Jupyter, Positron), incluant leurs avantages et limites.

* Principes clés d’un codage rigoureux : nommage des variables, structuration des projets, documentation efficace et modularité.

* Approche axée sur l’ouverture scientifique, la transparence et la reproductibilité des analyses.

**Public cible**

Ce séminaire s’adresse aux utilisateurs et utilisatrices de R, quel que soit leur niveau d’expertise, souhaitant renforcer leurs compétences en matière de qualité logicielle et de collaboration.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-22T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-22T12:30:00.000+02:00

1

https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4570804

BU Villejean-Santé, salle de formation Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

