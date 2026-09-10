[SéminR ARDoISE] Bonnes pratiques et outils pour un codage efficace avec R, BU Villejean-Santé, salle de formation, Rennes

Informations pratiques

[SéminR ARDoISE] Bonnes pratiques et outils pour un codage efficace avec R Mardi 22 septembre, 09h30 BU Villejean-Santé, salle de formation Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T12:30:00+02:00

En 2026-2027, l’atelier de la donnée ARDoISE propose un séminaire hebdomadaire conçu comme un espace d’apprentissage et de partage autour du langage de programmation R.

Cette première séance abordera les méthodes et outils essentiels pour optimiser la qualité et la reproductibilité des projets avec R. Elle sera animée par Kilian Heutte, ingénieur données ARDoISE.

Au programme

Comparaison des environnements de développement (IDE) disponibles pour R (RStudio, VSCode/VsCodium, Jupyter, Positron), incluant leurs avantages et limites.

Principes clés d’un codage rigoureux : nommage des variables, structuration des projets, documentation efficace et modularité.

Approche axée sur l’ouverture scientifique, la transparence et la reproductibilité des analyses.

Public cible

Ce séminaire s’adresse aux utilisateurs et utilisatrices de R, quel que soit leur niveau d’expertise, souhaitant renforcer leurs compétences en matière de qualité logicielle et de collaboration.

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Cette séance abordera les méthodes et outils essentiels pour optimiser la qualité et la reproductibilité des projets avec R

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