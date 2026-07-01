Sénéchas en fête, Sénéchas, Sénéchas

Informations pratiques

Sénéchas en fête 14 et 15 août Sénéchas Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T19:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-15T11:00:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00

Vendredi 14 août :

– 19h, apéritif musical.

– 20h, aligot (25 €, 12 € enfants, résa. 04 66 61 14 06 – 06 33 01 39 23).

– 22h, bal folk avec Cabr’e Can.

Samedi 15 août :

– 11h, messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption.

– 15h30, concours de boules (doublettes).

– 15h30, loto.

Sénéchas 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie

Organisée par le Comité de Restauration de l’église de Sénéchas.