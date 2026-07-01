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AGENDA · Sénéchas

Sénéchas en fête, Sénéchas, Sénéchas

vendredi 14 août 2026 · Sénéchas

Sénéchas en fête, Sénéchas, Sénéchas

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Sénéchas
Adresse
30450 Sénéchas
Ville
30450 Sénéchas
Département
Gard

Sénéchas en fête 14 et 15 août Sénéchas Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T19:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-15T11:00:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00

Vendredi 14 août :

– 19h, apéritif musical.
– 20h, aligot (25 €, 12 € enfants, résa. 04 66 61 14 06 – 06 33 01 39 23).
– 22h, bal folk avec Cabr’e Can.

Samedi 15 août :

– 11h, messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption.
– 15h30, concours de boules (doublettes).
– 15h30, loto.

Sénéchas 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie
Organisée par le Comité de Restauration de l’église de Sénéchas.

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