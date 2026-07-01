AGENDA · Sénéchas
Sénéchas en fête, Sénéchas, Sénéchas
vendredi 14 août 2026 · Sénéchas
Informations pratiques
Sénéchas en fête 14 et 15 août Sénéchas Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T19:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-15T11:00:00+02:00 – 2026-08-15T18:30:00+02:00
Vendredi 14 août :
– 19h, apéritif musical.
– 20h, aligot (25 €, 12 € enfants, résa. 04 66 61 14 06 – 06 33 01 39 23).
– 22h, bal folk avec Cabr’e Can.
Samedi 15 août :
– 11h, messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption.
– 15h30, concours de boules (doublettes).
– 15h30, loto.
Sénéchas 30450 Sénéchas Sénéchas 30450 Gard Occitanie
Organisée par le Comité de Restauration de l’église de Sénéchas.