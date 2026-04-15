Seniors : Point Information Nantes Solidaire, Pôle associatif Désiré Colombe, Nantes

Seniors : Point Information Nantes Solidaire Mardi 2 juin, 15h00 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T15:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T15:00:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail :

· Ou s’informer ? A qui s’adresser ?

· Se divertir et s’investir

· Bien vivre chez soi

· Changer de lieu de vie

· Prendre soin de soi

· Être aidé

· Être et se reconnaître aidant

C’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes)

Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un Point informations Nantes Solidaire Seniors, un temps collectif avec le CLIC pour mieux connaître les services, découvrir le guide pratique seniors et poser vos questions individuelles. senior ccas