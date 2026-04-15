SensCyber, apprendre et tester vos connaissances, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
SensCyber, apprendre et tester vos connaissances, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues jeudi 18 juin 2026.
SensCyber, apprendre et tester vos connaissances Jeudi 18 juin, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:30:00+02:00
Présentation
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En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
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