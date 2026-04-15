SensCyber, apprendre et tester vos connaissances, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

SensCyber, apprendre et tester vos connaissances Jeudi 18 juin, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:30:00+02:00

Présentation

Comprendre les menaces et adopter les bonnes pratiques !

Suivez une e-sensibilisation gratuite en cybersécurité, découvrez les menaces et apprenez à vous protéger. Valoriser vos connaissances en obtenant une attestation à ajouter à votre CV.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]

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