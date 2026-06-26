Sensibilisation au Don du sang Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros
jeudi 2 juillet 2026 · Librairie-Salon de thé Douce Utopie · Auros
Informations pratiques
Auros
Sensibilisation au Don du sang
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Parlons ensemble du Don du sang et poser vos questions à Mr. Espagnet président de l’association des donneurs de sang de Langon. .
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
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English : Sensibilisation au Don du sang
L’événement Sensibilisation au Don du sang Auros a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers
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