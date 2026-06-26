Sensibilisation au Don du sang Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

Informations pratiques

Auros

Sensibilisation au Don du sang

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Parlons ensemble du Don du sang et poser vos questions à Mr. Espagnet président de l’association des donneurs de sang de Langon. .

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

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English : Sensibilisation au Don du sang

L’événement Sensibilisation au Don du sang Auros a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers