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Sensibilisation au Don du sang Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

jeudi 2 juillet 2026 · Librairie-Salon de thé Douce Utopie · Auros

Sensibilisation au Don du sang Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Librairie-Salon de thé Douce Utopie
Adresse
47 rue Cazemajou
Ville
33124 Auros
Département
Gironde
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Auros

Sensibilisation au Don du sang

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 20:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Parlons ensemble du Don du sang et poser vos questions à Mr. Espagnet président de l’association des donneurs de sang de Langon.   .

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70  contact@douceutopie.fr

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English : Sensibilisation au Don du sang

L’événement Sensibilisation au Don du sang Auros a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers

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