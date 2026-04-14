Sensibilisation aux outils numériques pour les personnes en situation de handicap, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château

Sensibilisation aux outils numériques pour les personnes en situation de handicap Mardi 21 avril, 10h00 Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » Aisne

sur Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Journée de sensibilisation au numérique & handicap

Mardi 21 avril 2026

Envie de découvrir des outils numériques accessibles et inclusifs ? Rejoignez-nous pour une journée dédiée à l’accessibilité et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap

Au programme :

️ 9h30 – 11h & 13h30 – 15h

Présentation d’outils numériques avec l’APF France Handicap

‍ Public : adultes

11h30 – 13h & 15h30 – 17h

Sessions gaming inclusives (45 min)

‍ Public : jeunes & ados

Tiers-lieu numérique “Espace N’Co”

️ Sur inscription – ouvert à tous !

Une belle occasion de tester, apprendre et échanger autour du numérique accessible ♿

Infos & inscriptions :

03 23 55 65 23

informatique@cc-oulchylechateau.fr

N’hésitez pas à partager autour de vous !

#Inclusion #Handicap #NumériquePourTous #Accessibilité #GamingInclusif

Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » 17 rue potel 02210 oulchy-le-Château Oulchy-le-Château 02210 Aisne Hauts-de-France [{« link »: « mailto:informatique@cc-oulchylechateau.fr »}]

Sensibilisation aux outils numériques pour les personnes en situation de handicap