Informations pratiques

Palavas-les-Flots

SENSIBILISATION SPA DE MONTPELLIER

Promenade port de plaisance Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Palavas-les-Flots renforce son engagement pour le bien-être animal avec une matinée de sensibilisation menée aux côtés de la SPA 3M. La Ville développe également de nouveaux services et espaces dédiés aux animaux et à leurs propriétaires.

Palavas-les-Flots poursuit et renforce son engagement en faveur du bien-être animal. En partenariat avec la SPA Montpellier Méditerranée Métropole (SPA 3M), la Ville organise une matinée de sensibilisation dédiée à la lutte contre l’abandon et à la promotion de la détention responsable des animaux de compagnie. Cette initiative s’inscrit dans une politique municipale déjà engagée, marquée notamment par la mise en place du label Dog-Friendly et par de nombreuses actions de sensibilisation auprès du public. Soucieuse d’aller plus loin, la municipalité porte également plusieurs projets destinés à améliorer durablement l’accueil des animaux sur son territoire création de Relais SPA chez les commerçants partenaires pour faciliter les dons au refuge, aménagement de deux grands espaces de détente pour les chiens sur les rives droite et gauche, et développement de services favorisant le bien-être animal au quotidien. À travers ces actions, Palavas-les-Flots affirme sa volonté de construire une ville plus accueillante, solidaire et respectueuse des animaux. .

Promenade port de plaisance Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : SENSIBILISATION SPA DE MONTPELLIER

Palavas-les-Flots is strengthening its commitment to animal welfare with an awareness-raising event held in partnership with SPA 3M. The city is also developing new services and spaces dedicated to animals and their owners.

L’événement SENSIBILISATION SPA DE MONTPELLIER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34