AGENDA · Palavas-les-Flots
REPAS DE QUARTIER Palavas-les-Flots
samedi 8 août 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
REPAS DE QUARTIER
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
De 19h à 00h
Repas de quartier organisé par l’association Saint Maurice Plage
Notre Dame De La Route .
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : REPAS DE QUARTIER
From 7:00 p.m. to midnight
Neighborhood dinner organized by the Saint Maurice Plage Association
L’événement REPAS DE QUARTIER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)
- PAUSE LECTURE POUR PETITES OREILLES Palavas-les-Flots 8 juillet 2026
- LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE Palavas-les-Flots 8 juillet 2026
- TORO PISCINE EN OR Palavas-les-Flots 8 juillet 2026
- JEUX GÉANTS EN BOIS Palavas-les-Flots 8 juillet 2026
- CONCERT PAR LES AMIS DE L’ORGUE DE PALAVAS ET SYLVAIN PLUYAUT Palavas-les-Flots 9 juillet 2026