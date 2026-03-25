UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Palavas-les-Flots

REPAS DE QUARTIER Palavas-les-Flots

samedi 8 août 2026 · Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
131 Avenue Saint Maurice
Ville
34250 Palavas-les-Flots
Département
Hérault
Tarif

Palavas-les-Flots

REPAS DE QUARTIER

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

De 19h à 00h

Repas de quartier organisé par l’association Saint Maurice Plage
Notre Dame De La Route   .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : REPAS DE QUARTIER

From 7:00 p.m. to midnight

Neighborhood dinner organized by the Saint Maurice Plage Association

L’événement REPAS DE QUARTIER Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)