Grandfontaine

Sentiers Plaisir Le Petit Donon

Col du Donon Grandfontaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02 2026-08-29

Exceptionnel et unique en son genre, ce cimetière de guerre allemand-français interpelle. Au plus fort des combats, les militaires allemands offrent une sépulture provisoire à tous les morts pour leur patrie. En 1916, Ludwig Gebhardt, sculpteur, est missionné par le service funéraire pour graver à même les roches naturelles des stèles mémorielles en respect des combattants, quelle que soit leur nationalité.

RDV: 14h gare de Schirmeck-La Broque. Départ 14h30 table d’orientation du col du Donon (près de l’Hôtel du Donon) à Grandfontaine. Retour vers 17h.

Conditions chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance 4 km. Dénivelé 200 m .

Col du Donon Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51

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English :

L’événement Sentiers Plaisir Le Petit Donon Grandfontaine a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche