Sentiers Plaisir Le Petit Donon Grandfontaine
Sentiers Plaisir Le Petit Donon Grandfontaine dimanche 2 août 2026.
Grandfontaine
Sentiers Plaisir Le Petit Donon
Col du Donon Grandfontaine Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-29
Exceptionnel et unique en son genre, ce cimetière de guerre allemand-français interpelle. Au plus fort des combats, les militaires allemands offrent une sépulture provisoire à tous les morts pour leur patrie. En 1916, Ludwig Gebhardt, sculpteur, est missionné par le service funéraire pour graver à même les roches naturelles des stèles mémorielles en respect des combattants, quelle que soit leur nationalité.
RDV: 14h gare de Schirmeck-La Broque. Départ 14h30 table d’orientation du col du Donon (près de l’Hôtel du Donon) à Grandfontaine. Retour vers 17h.
Conditions chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance 4 km. Dénivelé 200 m .
Col du Donon Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sentiers Plaisir Le Petit Donon Grandfontaine a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
À voir aussi à Grandfontaine (Bas-Rhin)
- Sentiers Plaisir Des milieux rares … Grandfontaine 24 juin 2026
- Sentiers Plaisir Les Casemates du Donon Grandfontaine 8 juillet 2026
- Sentiers Plaisir Randonnée sur le plateau et versant de la Maxe Grandfontaine 21 juillet 2026
- Sentiers Plaisir Framont-Grandfontaine, la ruée vers le fer Grandfontaine 25 juillet 2026
- Sentiers Plaisir Incident de frontière Grandfontaine 27 juillet 2026