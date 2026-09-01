Septembre Bouge 2026 Chartres
lundi 14 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Septembre Bouge 2026
4 Avenue François Mitterand Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-14 17:00:00
fin : 2026-09-14 20:00:00
Date(s) :
2026-09-14
Des ateliers, démonstrations et initiations sportives accessibles à toutes et tous seront proposés gratuitement. Chartres est une étape de cette tournée nationale consacrée à la promotion de l’activité physique et sportive durant le mois de septembre.
Le grand public pourra également assister à des prises de parole de professionnels et de partenaires et rencontrer des acteurs locaux (associations, fédérations sportives, acteurs de santé publique) Stand information sport santé / Possibilité de réaliser des bilans sport santé / Réponses à vos questions / Vélo smoothie. .
4 Avenue François Mitterand Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 20 92 73 ufolep28@orange.fr
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English :
Workshops, demonstrations, and introductory sports sessions open to everyone will be offered free of charge. Chartres is a stop on this national tour dedicated to promoting physical activity and sports throughout the month of September.
L’événement Septembre Bouge 2026 Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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