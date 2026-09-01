Septembre en Or Tournoi de Pétanque Théâtre de Nature, rue Trinière Allauch

Informations pratiques

Allauch

Septembre en Or Tournoi de Pétanque

Samedi 19 septembre 2026. Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Septembre en Or Allauch se mobilise pour les enfants atteints de cancer

En septembre, la Ville d’Allauch renouvelle son engagement en faveur de Septembre en Or, le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre les cancers pédiatriques.

Pour témoigner de son soutien aux enfants malades, à leurs familles, aux soignants et à la recherche en oncopédiatrie, plusieurs lieux emblématiques de la commune seront illuminés en jaune le 26 septembre le Moulin, le rond-point des Jets d’Eau, l’Hôtel de Ville, et le Pôle culturel de l’Usine Électrique.



Tout au long du mois, plusieurs rendez-vous permettront à chacun de participer à cette belle mobilisation

Samedi 19 septembre, le Rotary Club d’Allauch organise un concours de boules solidaire, de 9h à 18h, au stade Fassanaro (Logis-Neuf).

Tarif 15€ (inscription + collation).

Buvette et restauration sur place.

Réservation.

Parce que chaque geste compte, la ville d’Allauch est fière de soutenir ces initiatives solidaires aux côtés des associations, des établissements scolaires, des bénévoles et de tous les partenaires engagés.



Ensemble, faisons briller l’espoir ! .

Théâtre de Nature, rue Trinière Théâtre de Nature Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

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English :

Golden September: Allauch Rallies for Children with Cancer

In September, the City of Allauch renews its commitment to Golden September, the month dedicated to raising awareness and fighting pediatric cancers.

L’événement Septembre en Or Tournoi de Pétanque Allauch a été mis à jour le 2026-08-24 par Maison du Tourisme d’Allauch