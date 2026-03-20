Sequenza XXI – Autour de la musique contemporaine pour guitare Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Sequenza XXI – Autour de la musique contemporaine pour guitare Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mercredi 27 mai 2026.
Mercredi 27 mai, 19h
CRR de Boulogne-Billancourt
Jeudi 4 juin, 19h
CRR de Paris – Salle Gabriel Fauré
Maurizio Pisati, Guitar Clock I (ou II)
Tom Johnson, Canon for Six Guitars
Pradier, Kekereke (Création)
Claire-Mélanie Sinnhube, Continuum
Étudiant·es des classes de guitare, d’instrument et de composition des CRR de Paris, Boulogne-Billancourt et Versailles
Jérémy Jouve, Bruno Pancek, Antoine Fougeray, Odile Popot et Caroline Delume, professeurs
Les classes de guitare des CRR de Versailles, Paris et Boulogne-Billancourt s’associent pour un concert dédié à la musique contemporaine.
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h00 à 20h00
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée gratuite sur réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-04T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T20:00:00+02:00;2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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