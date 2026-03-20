Sequenza XXI – Autour de la musique contemporaine pour guitare Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Mercredi 27 mai, 19h

CRR de Boulogne-Billancourt

Jeudi 4 juin, 19h

CRR de Paris – Salle Gabriel Fauré

Maurizio Pisati, Guitar Clock I (ou II)

Tom Johnson, Canon for Six Guitars

Pradier, Kekereke (Création)

Claire-Mélanie Sinnhube, Continuum

Étudiant·es des classes de guitare, d’instrument et de composition des CRR de Paris, Boulogne-Billancourt et Versailles

Jérémy Jouve, Bruno Pancek, Antoine Fougeray, Odile Popot et Caroline Delume, professeurs

Les classes de guitare des CRR de Versailles, Paris et Boulogne-Billancourt s’associent pour un concert dédié à la musique contemporaine.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée gratuite sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T20:00:00+02:00;2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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