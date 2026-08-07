Sérén’âge Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande
mardi 13 octobre 2026 · Salle Clarisse Brian-Reclus · Sainte-Foy-la-Grande
Informations pratiques
Sainte-Foy-la-Grande
Sérén’âge
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
La Communauté de Communes du Pays Foyen organise la seconde édition des Journées Sérén’âge, un événement imaginé pour les habitants de plus de 55 ans du Pays Foyen.
Au programme de cet événement gratuit, un spectacle qui vous fera découvrir les nombreux dispositifs et ressources accessibles aux aînés. Une façon originale de s’informer tout en passant un bon moment. Par ailleurs, ce spectacle est proposé par une association du territoire, Prendre l’Art, implantée à Eynesse.
Les partenaires institutionnels et locaux seront présents sur place pour répondre à vos questions concernant vos droits, votre quotidien et vos démarches, et un goûter sera offert aux personnes présentes.
Inscription obligatoire par téléphone au 05 57 46 20 58.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, le Bureau mobilité du Pays Foyen vous accompagne. Contactez-les directement au 05 57 48 60 90. .
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 20 58
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English : Sérén’âge
L’événement Sérén’âge Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays Foyen
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