Sérén’âge Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Informations pratiques

Sainte-Foy-la-Grande

Sérén’âge

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:00:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

La Communauté de Communes du Pays Foyen organise la seconde édition des Journées Sérén’âge, un événement imaginé pour les habitants de plus de 55 ans du Pays Foyen.

Au programme de cet événement gratuit, un spectacle qui vous fera découvrir les nombreux dispositifs et ressources accessibles aux aînés. Une façon originale de s’informer tout en passant un bon moment. Par ailleurs, ce spectacle est proposé par une association du territoire, Prendre l’Art, implantée à Eynesse.

Les partenaires institutionnels et locaux seront présents sur place pour répondre à vos questions concernant vos droits, votre quotidien et vos démarches, et un goûter sera offert aux personnes présentes.

Inscription obligatoire par téléphone au 05 57 46 20 58.

Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, le Bureau mobilité du Pays Foyen vous accompagne. Contactez-les directement au 05 57 48 60 90. .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 Rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 20 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sérén’âge

L’événement Sérén’âge Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-08-07 par OT du Pays Foyen