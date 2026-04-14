Service après-vente des objets antiques, Musée du prieuré – Jean Laronze, Charolles

Service après-vente des objets antiques Samedi 23 mai, 17h00 Musée du prieuré – Jean Laronze Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ce projet s’inscrit dans une démarche collective et pluridisciplinaire mettant en lien l’enseignement du français, l’initiation aux langues et cultures de l’antiquité ainsi que la pratique plastique.

Après avoir étudié l’Odyssée d’Homère et la sculpture Diane s’éveille de René Davoine, les élèves vont réaliser une reproduction d’attribut d’un dieu ou bien d’un héros antique en volume en arts-plastiques. Cet objet donnera ensuite lieu à une présentation orale sous la forme d’une annonce de télé achat.

Les élèves exposeront au sein de l’espace muséographique de la salle capitulaire, mis spécialement à leur disposition. Ils installeront leurs objets accompagnés d’une présentation vidéo, écrite ou audio.

Musée du prieuré – Jean Laronze 4 rue du prieuré 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33(0)385242474 https://www.ville-charolles.fr/musee-du-prieure-jean-laronze https://www.facebook.com/profile.php?id=100063304323104 Installé dans un ancien prieuré clunisien, le site abrite un musée d’histoire et d’histoire de l’art local. Témoin de son passé ses chapiteaux du 12e et sa poutre engoulée du 16e siècles classés Monuments historiques. Le musée conserve une collection de faïences de 1844 à nos jours, de peintures et sculptures des XIXe et XXe siècle. Parking à proximité, place et rampe PMR.

La classe, l’œuvre !

Musée du prieuré – Jean Laronze