Atelier de cuisine participatif le hamburger charolais La Maison du Charolais Charolles

Atelier de cuisine participatif le hamburger charolais

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles Saône-et-Loire

Ateliers de cuisine des P’tits chefs la cuisine de A à Z !

Découvrez des recettes de saison gourmandes, partagez un bon moment en famille et régalez-vous de ce que vous aurez cuisiné ! Les ateliers de cuisine sont ouverts à tous. Les enfants sont sensibilisés à l’équilibre alimentaire et découvrent le plaisir de cuisiner et de déguster.

Atelier de cuisine en famille. Prépare ton hamburger, du pain au steak haché, tout est réalisé sur place et déguste le à la fin de l’animation. .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon RCEA N79 sortie 12 Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

English : Atelier de cuisine participatif le hamburger charolais

