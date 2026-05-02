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Les Marchés Estivaux Place Téméraire Charolles

Les Marchés Estivaux Place Téméraire Charolles

Les Marchés Estivaux Place Téméraire Charolles dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Place Téméraire

Adresse : Place Charles le Téméraire

Ville : 71120 Charolles

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Charolles

Les Marchés Estivaux

Place Téméraire Place Charles le Téméraire Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Marché de producteur et artisanal accessible à tous   .

Place Téméraire Place Charles le Téméraire Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 13 97 

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English : Les Marchés Estivaux

L’événement Les Marchés Estivaux Charolles a été mis à jour le 2026-05-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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