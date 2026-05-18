Charolles

Saveurs des Ondes

Promenade Saint-Nicolas Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

SAVEURS DES ONDES

Ici Bourgogne s’invite en Saône-et-Loire et vous donne rendez-vous le 10 juin pour un événement festif autour de la gastronomie locale !

Durant le marché hebdomadaire de Charolles, venez faire de belle découvertes culinaire avec le chef doublement étoilé Frédéric Doucet.

Entrée libre Emission en direct en présence des AOP 71 .

Promenade Saint-Nicolas Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 20 63 54 vborde@gpprbfc.fr

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English : Saveurs des Ondes

L’événement Saveurs des Ondes Charolles a été mis à jour le 2026-05-18 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III