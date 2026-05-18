Saveurs des Ondes Charolles
Saveurs des Ondes Charolles mercredi 10 juin 2026.
Charolles
Saveurs des Ondes
Promenade Saint-Nicolas Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
SAVEURS DES ONDES
Ici Bourgogne s’invite en Saône-et-Loire et vous donne rendez-vous le 10 juin pour un événement festif autour de la gastronomie locale !
Durant le marché hebdomadaire de Charolles, venez faire de belle découvertes culinaire avec le chef doublement étoilé Frédéric Doucet.
Entrée libre Emission en direct en présence des AOP 71 .
Promenade Saint-Nicolas Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 20 63 54 vborde@gpprbfc.fr
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English : Saveurs des Ondes
L’événement Saveurs des Ondes Charolles a été mis à jour le 2026-05-18 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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