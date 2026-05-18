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Saveurs des Ondes Charolles

Saveurs des Ondes Charolles mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Promenade Saint-Nicolas

Ville : 71120 Charolles

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charolles

Saveurs des Ondes

Promenade Saint-Nicolas Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

SAVEURS DES ONDES
Ici Bourgogne s’invite en Saône-et-Loire et vous donne rendez-vous le 10 juin pour un événement festif autour de la gastronomie locale !
Durant le marché hebdomadaire de Charolles, venez faire de belle découvertes culinaire avec le chef doublement étoilé Frédéric Doucet.
Entrée libre Emission en direct en présence des AOP 71   .

Promenade Saint-Nicolas Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 20 63 54  vborde@gpprbfc.fr

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English : Saveurs des Ondes

L’événement Saveurs des Ondes Charolles a été mis à jour le 2026-05-18 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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