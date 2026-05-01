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Nuit Européenne des Musées Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Nuit Européenne des Musées Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Nuit Européenne des Musées Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée du Prieuré Jean Laronze

Adresse : 4 Rue du Prieuré

Ville : 71120 Charolles

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Charolles

Nuit Européenne des Musées

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Musée du Prieuré Jean LARONZE 4 rue du prieuré 14h à 23h30

• Exposition Femmes artistes
• Exposition face à René Davoine Jean Marie Jacob
• Visite commentée à 17h et à 20h30
• Présentation du Projet UNESCO par les Amis du Prieuré
• Ateliers enfants Paysage
• Service après-vente des objets antiques réalisé par les 6e du collège Guillaume des Autels

Atelier Davoine 32 rue Davoine 16h à 18h et 20h à 22h

L’association des Amis du Musée Davoine vous propose de découvrir l’atelier de l’artiste charolais, où sont conservés les maquettes et les outils de René Davoine.   .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 

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English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Charolles a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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