Nuit Européenne des Musées Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Charolles

Nuit Européenne des Musées

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Musée du Prieuré Jean LARONZE 4 rue du prieuré 14h à 23h30

• Exposition Femmes artistes

• Exposition face à René Davoine Jean Marie Jacob

• Visite commentée à 17h et à 20h30

• Présentation du Projet UNESCO par les Amis du Prieuré

• Ateliers enfants Paysage

• Service après-vente des objets antiques réalisé par les 6e du collège Guillaume des Autels

Atelier Davoine 32 rue Davoine 16h à 18h et 20h à 22h

L’association des Amis du Musée Davoine vous propose de découvrir l’atelier de l’artiste charolais, où sont conservés les maquettes et les outils de René Davoine. .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74

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English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Charolles a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)