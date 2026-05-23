Molière L’illustre comédie Salle DES REMPARTS Charolles

Charolles

Molière L’illustre comédie

Salle DES REMPARTS 40 Rue Baudinot Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Après un succès mérité sur quatre spectacles en 2025, la troupe de Culles initiatives, en association avec Les Rondes de Nuit vous propose une nouvelle représentation, à ne pas manquer.

1683 une troupe de théâtre provinciale profite du passage de Louis XIV dans la région pour lui montrer qu’elle peut rivaliser avec les plus grands et avoir une chance de jouer à Versailles ! 26 comédiens, musiciens et danseurs sur scène avec la complicité de Jean-Baptiste Poquelin (dit Molière).

Un spectacle imaginé et mis en scène par Anne Prost-Cossio.

Réservation conseillée .

Salle DES REMPARTS 40 Rue Baudinot Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 91 49 56

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English : Molière L’illustre comédie

L’événement Molière L’illustre comédie Charolles a été mis à jour le 2026-05-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)