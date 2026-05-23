Molière L’illustre comédie Salle DES REMPARTS Charolles
Molière L’illustre comédie Salle DES REMPARTS Charolles samedi 13 juin 2026.
Charolles
Molière L’illustre comédie
Salle DES REMPARTS 40 Rue Baudinot Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Après un succès mérité sur quatre spectacles en 2025, la troupe de Culles initiatives, en association avec Les Rondes de Nuit vous propose une nouvelle représentation, à ne pas manquer.
1683 une troupe de théâtre provinciale profite du passage de Louis XIV dans la région pour lui montrer qu’elle peut rivaliser avec les plus grands et avoir une chance de jouer à Versailles ! 26 comédiens, musiciens et danseurs sur scène avec la complicité de Jean-Baptiste Poquelin (dit Molière).
Un spectacle imaginé et mis en scène par Anne Prost-Cossio.
Réservation conseillée .
Salle DES REMPARTS 40 Rue Baudinot Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 91 49 56
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English : Molière L’illustre comédie
L’événement Molière L’illustre comédie Charolles a été mis à jour le 2026-05-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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