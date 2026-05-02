Tous au Pré! 2ème édition Quai de la Poterne Charolles

Charolles

Tous au Pré! 2ème édition

Quai de la Poterne Promenade SAint-Nicolas Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-08-19 2026-08-26

4 soirées estivales festives musique, buvette et snack … .

Quai de la Poterne Promenade SAint-Nicolas Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 13 97

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English : Tous au Pré! 2ème édition

L’événement Tous au Pré! 2ème édition Charolles a été mis à jour le 2026-05-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)