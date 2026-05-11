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Fête patronale de la Madeleine Promenade Saint-Nicolas Charolles

Fête patronale de la Madeleine Promenade Saint-Nicolas Charolles

Fête patronale de la Madeleine Promenade Saint-Nicolas Charolles vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Promenade Saint-Nicolas

Adresse : Promenade Saint Nicolas

Ville : 71120 Charolles

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Charolles

Fête patronale de la Madeleine

Promenade Saint-Nicolas Promenade Saint Nicolas Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-24

La fête foraine de la Madeleine s’installe à Charolles pour le weekend. Venez profiter des manèges, animations et autres friandises pour le plaisir de toute la famille !

Vendredi 24 juillet 21 h Ouverture de la Fête Foraine
Samedi 25 juillet Défilé aux lampions Départ 22 h Parc de la Mairie
Feux d’artifice à 23h00 au stade
Dimanche 26 juillet Brocante du Vélo Club Charollais au pré Saint Nicolas (dans la cour du lycée technologique)
Lundi 27 juillet Fête Foraine tarif réduit   .

Promenade Saint-Nicolas Promenade Saint Nicolas Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 13 97 

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English : Fête patronale de la Madeleine

L’événement Fête patronale de la Madeleine Charolles a été mis à jour le 2026-05-11 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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