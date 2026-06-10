Le Grand Ciné Charolles
Le Grand Ciné Charolles jeudi 30 juillet 2026.
Charolles
Le Grand Ciné
Parc de l’Hôtel de ville Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Dirty Dancing
De Emile Ardolino (1987)
Dans les années soixante, Bébé passe des vacances monotones jusqu’au jour où elle découvre un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c’est le début de l’émancipation grâce au dirty dancing , cette danse ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castel, le professeur de danse.
Animations
Jeux en bois en accès libre .
Parc de l’Hôtel de ville Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr
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English : Le Grand Ciné
L’événement Le Grand Ciné Charolles a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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