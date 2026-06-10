Charolles

Le Grand Ciné

Parc de l’Hôtel de ville Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Dirty Dancing

De Emile Ardolino (1987)

Dans les années soixante, Bébé passe des vacances monotones jusqu’au jour où elle découvre un groupe de danse. Pour la jeune fille sage, c’est le début de l’émancipation grâce au dirty dancing , cette danse ultra-sensuelle, et la rencontre avec Johnny Castel, le professeur de danse.

Animations

Jeux en bois en accès libre .

Parc de l’Hôtel de ville Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 28 70 61 contact@legrandcharolais.fr

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English : Le Grand Ciné

L’événement Le Grand Ciné Charolles a été mis à jour le 2026-06-10 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III