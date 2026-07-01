Le prieuré des fantaisies gourmandes de Thomas Volatier Musée du prieuré Jean Laronze Charolles
vendredi 24 juillet 2026 · Musée du prieuré Jean Laronze · Charolles
Informations pratiques
Charolles
Le prieuré des fantaisies gourmandes de Thomas Volatier
Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-10
Quand le comédien-maître conteur Thomas Volatier libère des voyelles et des consonnes pour vous livrer un pan de notre histoire, ce sont les murs qui se mettent à bouger, les pierres à battre la chamade, les courants d’air à respirer. La vie est là, elle continue, elle espère et nous ouvre les portes de notre âme que nous avions cru englouties. Alors quand il revêt le manteau de l’incroyable Prieuré et nous projette le temps d’un chapitre dans les recoins sombres et lumineux de ses parenthèses et virgules, voilà le voyage où insolite et joyeuseté sont les meneurs de jeu. Pour grands et petits (à partir de 7ans) !
Spectacle dînatoire et buffet froid compris dans le tarif.
Réservation sur paiement avant le 23/07 et le 09/08. .
Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74
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English : Le prieuré des fantaisies gourmandes de Thomas Volatier
L’événement Le prieuré des fantaisies gourmandes de Thomas Volatier Charolles a été mis à jour le 2026-06-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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