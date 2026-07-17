Visite inattendue de la sous-préfecture, Sous-préfecture de Charolles, Charolles

Informations pratiques

Visite inattendue de la sous-préfecture Samedi 19 septembre, 10h00 Sous-préfecture de Charolles Saône-et-Loire

Pas d’inscription – Visite guidée par des agents de la sous-préfecture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La sous-préfecture de Charolles ouvrira ses portes le samedi 19 septembre 2026 de 10h00 à 16h00.

Après avoir admiré la façade depuis la cour d’honneur (rare témoignage d’un hôtel entre cour et jardin dans le Charolais), vous entrerez dans les espaces privés (jardin, orangerie, résidence) avant de terminer la visite par le bureau de monsieur le sous-préfet (plafond à la française, peintures 17ème-18ème )

Pour les plus curieux ce sera également l’occasion de poser vos questions sur les missions d’une sous-préfecture et d’un sous-préfet

Sous-préfecture de Charolles 28 Rue de la Madeleine, 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté L’entrée se fait par la cour d’honneur | Parking dans la rue | Pas d’accès PMR à l’étage.

La sous-préfecture de Charolles ouvrira ses portes le samedi 20 septembre 2026 de 10h00 à 16h00.

©sous-préfecture Charolles