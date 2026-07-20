Visites conférence Jean-Claude Bligny Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles
jeudi 20 août 2026 · Musée du Prieuré Jean Laronze · Charolles
Informations pratiques
Charolles
Visites conférence Jean-Claude Bligny
Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Le musée présente présente l’exposition Du vin et du divin en Bourgogne de Jean Claude Bligny. L’artiste vous propose de découvrir son travail sous la forme d’une visite conférence. .
Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74
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English : Visites conférence Jean-Claude Bligny
L’événement Visites conférence Jean-Claude Bligny Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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