Visites conférence Jean-Claude Bligny Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Informations pratiques

Charolles

Visites conférence Jean-Claude Bligny

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Le musée présente présente l’exposition Du vin et du divin en Bourgogne de Jean Claude Bligny. L’artiste vous propose de découvrir son travail sous la forme d’une visite conférence. .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74

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English : Visites conférence Jean-Claude Bligny

L’événement Visites conférence Jean-Claude Bligny Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)