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Visites conférence Jean-Claude Bligny Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

jeudi 20 août 2026 · Musée du Prieuré Jean Laronze · Charolles

Visites conférence Jean-Claude Bligny Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée du Prieuré Jean Laronze
Adresse
4 Rue du Prieuré
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4.2 4.2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charolles

Visites conférence Jean-Claude Bligny

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Le musée présente présente l’exposition Du vin et du divin en Bourgogne de Jean Claude Bligny. L’artiste vous propose de découvrir son travail sous la forme d’une visite conférence.   .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 

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English : Visites conférence Jean-Claude Bligny

L’événement Visites conférence Jean-Claude Bligny Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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