Journées Européennes du Patrimoine La Maison du Charolais Charolles

Journées Européennes du Patrimoine

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Gratuit

Date :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez le musée gratuitement ! .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Charolles a été mis à jour le 2026-01-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)