Parcours aventure Les mystères du Charolais La Maison du Charolais Charolles

Parcours aventure Les mystères du Charolais

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-11-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-11-01

Nouveau parcours aventure spécial Halloween pour découvrir le musée.

Dans une petite bourgade au sud de la Bourgogne, il se passe des choses étranges depuis quelques semaines…

Les agriculteurs retrouvent leurs vaches gonflées et endormies au milieu des prés. Que se passe-t-il ? Y a-t-il un lien entre tous ces faits ? Qui est derrière tous ces mystères ? Y a-t-il une ou plusieurs personnes ?

A toi de découvrir les mystères du Charolais…

Ce parcours vous fera frissonner, alors venez tester ! .

La Maison du Charolais 43 Route de Mâcon Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 04 00 contact@maison-charolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours aventure Les mystères du Charolais

L’événement Parcours aventure Les mystères du Charolais Charolles a été mis à jour le 2026-01-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)