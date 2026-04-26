Session irlandaise à la Loco La Loco Quimperlé

Quimperlé

Session irlandaise à la Loco

La Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29 22:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Viendez trembler au son de la Musique traditionnelle Irlandaise !

Chaque mercredi entre 18H et 22H en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !

Quoi de mieux pour finir la journée peinard en sirotant une p’tite mousse maison ? .

La Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Session irlandaise à la Loco

L’événement Session irlandaise à la Loco Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS