Session irlandaise à la Loco La Loco Quimperlé
Session irlandaise à la Loco La Loco Quimperlé mercredi 29 avril 2026.
Quimperlé
Session irlandaise à la Loco
La Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29 22:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Viendez trembler au son de la Musique traditionnelle Irlandaise !
Chaque mercredi entre 18H et 22H en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !
Quoi de mieux pour finir la journée peinard en sirotant une p’tite mousse maison ? .
La Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Session irlandaise à la Loco
L’événement Session irlandaise à la Loco Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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