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AGENDA · Mesquer

Session musiques irlandaises Place de l’hôtel Mesquer

dimanche 30 août 2026 · Place de l'hôtel · Mesquer

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place de l'hôtel
Adresse
Au Skipper
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Session musiques irlandaises

Place de l’hôtel Au Skipper Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

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Place de l’hôtel Au Skipper Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 54 39 

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English :

L’événement Session musiques irlandaises Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44

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