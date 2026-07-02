AGENDA · Mesquer
Session musiques irlandaises Place de l’hôtel Mesquer
dimanche 30 août 2026 · Place de l'hôtel · Mesquer
Informations pratiques
Mesquer
Session musiques irlandaises
Place de l’hôtel Au Skipper Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
.
Place de l’hôtel Au Skipper Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 54 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Session musiques irlandaises Mesquer a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
À voir aussi à Mesquer (Loire-Atlantique)
- Marché d’Artisanat d’Art Bois de Quimiac Mesquer 20 juillet 2026
- Marché nocturne Mesquer 20 juillet 2026
- Concert du bois Belozidé allée des mouettes Mesquer 20 juillet 2026
- Visite de marais salants De la mer à l’œillet Salorge du Rostu Mesquer 21 juillet 2026
- Sortie découverte de la pêche à pied Mesquer 21 juillet 2026