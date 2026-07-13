Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

SESSIONS LIBRES BMX

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15

SESSIONS LIBRES BMX

Prépare ton challenge mondial.

Ouvert aux pilotes MBC + PDL préparant le challenge mondial. .

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire bmxmachecoul@gmail.com

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English :

BMX OPEN SESSIONS

L’événement SESSIONS LIBRES BMX Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Sud Retz Atlantique