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Seul en scène Quincado ! Jissé est enfin libre Le Poche Pornic

jeudi 16 juillet 2026 · Le Poche · Pornic

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Le Poche
Adresse
1 place de Halles
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pornic

Seul en scène Quincado ! Jissé est enfin libre

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Le café-théâtre Le Poche propose des spectacles variés
 Au programme

Jissé est enfin libre… ou presque !

Découvrez QUINCADO ! , le nouveau seul en scène de et avec Jean-Christian Rivet.

À 50 ans, Jissé fait un constat sans appel il est devenu un quinquado . Entre la sagesse de l’expérience et l’insouciance retrouvée de l’adolescence, le cocktail est savoureux mais parfois explosif !

Tout au long du spectacle, il partage avec autodérision ses nouvelles aventures

Ses sorties entre copains qui ne finissent plus comme avant.
Ses tentatives de drague (plus ou moins fructueuses).
Sa relation haute en couleur avec ses enfants désormais adultes.

Malgré les tours que lui joue la vie, Jissé garde un cap précis la liberté. Un spectacle drôle, humain et plein de bonne humeur qui prouve que l’on peut avoir 50 ans dans l’état civil et 15 ans dans la tête.   .

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12  le.poche.pornic@gmail.com

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English :

The café-théâtre Le Poche offers a variety of shows

L’événement Seul en scène Quincado ! Jissé est enfin libre Pornic a été mis à jour le 2026-07-03 par I_OT Pornic

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