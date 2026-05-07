Seyne

Seyne les Alpes fête le 14 Juillet dans la rue

Le Village Seyne Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez passez une journée de fête dans le village de Seyne où bonne ambiance, convivialité, rire et souvenir sont au rendez-vous ! Toute la journée, Grand-rue piétonne, petite fête foraine, concours de boules, vide-greniers dans la rue basse.

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Le Village Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 35 11 00 comitedesfetes04140@gmail.com

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English : Seyne-les-Alpes celebrates Bastille Day in the streets!

Come and enjoy a festive day in the village of Seyne, filled with great atmosphere, friendliness, laughter and unforgettable memories!

Throughout the day: pedestrianized main street, small funfair, pétanque tournament and flea market in the lower street.

L’événement Seyne les Alpes fête le 14 Juillet dans la rue Seyne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains