Seyne les Alpes fête le 14 Juillet dans la rue Seyne
Seyne les Alpes fête le 14 Juillet dans la rue Seyne mardi 14 juillet 2026.
Seyne
Seyne les Alpes fête le 14 Juillet dans la rue
Le Village Seyne Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez passez une journée de fête dans le village de Seyne où bonne ambiance, convivialité, rire et souvenir sont au rendez-vous ! Toute la journée, Grand-rue piétonne, petite fête foraine, concours de boules, vide-greniers dans la rue basse.
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Le Village Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 35 11 00 comitedesfetes04140@gmail.com
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English : Seyne-les-Alpes celebrates Bastille Day in the streets!
Come and enjoy a festive day in the village of Seyne, filled with great atmosphere, friendliness, laughter and unforgettable memories!
Throughout the day: pedestrianized main street, small funfair, pétanque tournament and flea market in the lower street.
L’événement Seyne les Alpes fête le 14 Juillet dans la rue Seyne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
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