30è Raid de la Vallée de la Blanche

Seyne Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 64 – 64 – 76 EUR

Licencié/Non licencié

Pour 2 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Direction les Alpes du Sud pour la 30e édition du célèbre raid de la Vallée de la Blanche.

Il est inscrit au calendrier des raids de course d’orientation de la FFCO.

Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 65 67 46 louvirasoleu@hotmail.fr

English :

Head for the Southern Alps for the 30th edition of the famous Vallée de la Blanche orienteering race.

It is part of the FFCO orienteering raid calendar.

