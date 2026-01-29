Démonstration à la Forge dans le Fort de Seyne Seyne
Seyne Alpes-de-Haute-Provence
Vendredi 2026-07-10
2026-08-21
2026-07-10
Nouveau La Forge a pris ses quartiers dans le Fort de Seyne !
Un métier presque oublié que nos forgerons bénévoles se feront un plaisir de vous faire découvrir. Un vrai savoir‑faire…
Visite adaptée aux enfants.
Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 35 31 66
English :
New: La Forge has taken up residence in the Fort de Seyne!
Our volunteer blacksmiths will be delighted to help you discover an almost forgotten trade. Real know-how…
The visit is suitable for children.
