Démonstration à la Forge dans le Fort de Seyne

Seyne Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-10

Nouveau La Forge a pris ses quartiers dans le Fort de Seyne !

Un métier presque oublié que nos forgerons bénévoles se feront un plaisir de vous faire découvrir. Un vrai savoir‑faire…

Visite adaptée aux enfants.

.

Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 35 31 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New: La Forge has taken up residence in the Fort de Seyne!

Our volunteer blacksmiths will be delighted to help you discover an almost forgotten trade. Real know-how…

The visit is suitable for children.

L’événement Démonstration à la Forge dans le Fort de Seyne Seyne a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains