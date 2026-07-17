Shabaab, Théâtre du Grütli, Genève

Informations pratiques

Shabaab 9 – 12 septembre Théâtre du Grütli

25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Shabaab signifie la jeunesse en arabe. Deux hommes se souviennent de leur adolescence. Ce moment-clé où se forgent les amitiés les plus fortes et qu’ils ont vécu sur des terres colonisées par d’autres. Deux danseurs et une marionnette voyagent entre passé et présent. Ils nous racontent leurs rêves, la tendresse qui les habite. Ils incarnent tantôt les enfants qu’ils furent, tantôt les vies qu’ils auraient pu mener.

Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://grutli.ch/spectacles/shabaab »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/

Shabaab signifie la jeunesse en arabe. Deux hommes se souviennent de leur adolescence.

© Stéphanie Gygax