Shine Pink Floyd Tribute Route du Radôme Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou

Shine Pink Floyd Tribute

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Retrouvez le groupe Shine pour un concert hommage à Pink Floyd sous le dôme du Planétarium de Bretagne.

Laissez-vous entrainer le temps d’une soirée au son des grands classiques du groupe et d’un spectacle visuel exceptionnel.

Réservation sur le site Helloasso. .

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Shine Pink Floyd Tribute Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-30 par SITARMOR