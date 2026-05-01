Shine Pink Floyd Tribute Route du Radôme Pleumeur-Bodou
Shine Pink Floyd Tribute Route du Radôme Pleumeur-Bodou vendredi 8 mai 2026.
Pleumeur-Bodou
Shine Pink Floyd Tribute
Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Retrouvez le groupe Shine pour un concert hommage à Pink Floyd sous le dôme du Planétarium de Bretagne.
Laissez-vous entrainer le temps d’une soirée au son des grands classiques du groupe et d’un spectacle visuel exceptionnel.
Réservation sur le site Helloasso. .
Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Shine Pink Floyd Tribute Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-30 par SITARMOR
À voir aussi à Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor)
- Vide grenier Pleumeur-Bodou 8 mai 2026
- Pourquoi sommes-nous des poussières d’étoiles ? Route de Radôme Pleumeur-Bodou 13 mai 2026
- De la médecine légale d’hier à celle de demain Route du Radôme Pleumeur-Bodou 15 mai 2026
- À l’écoute des oiseaux au crépuscule Parking derrière le collège Pleumeur-Bodou 22 mai 2026
- Visite du Jardin Botanique Lepage ‘Bord de Mer’, Jardin et Pépinière Lepage Bord de Mer, Pleumeur-Bodou 5 juin 2026