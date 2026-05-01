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Shine Pink Floyd Tribute Route du Radôme Pleumeur-Bodou

Shine Pink Floyd Tribute Route du Radôme Pleumeur-Bodou vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Route du Radôme

Adresse : Planétarium de Bretagne

Ville : 22560 Pleumeur-Bodou

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Pleumeur-Bodou

Shine Pink Floyd Tribute

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 21:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Retrouvez le groupe Shine pour un concert hommage à Pink Floyd sous le dôme du Planétarium de Bretagne.
Laissez-vous entrainer le temps d’une soirée au son des grands classiques du groupe et d’un spectacle visuel exceptionnel.
Réservation sur le site Helloasso.   .

Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Shine Pink Floyd Tribute Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-04-30 par SITARMOR

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