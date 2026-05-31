Short People, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne
Short People, Parc des Droits de l’Homme, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Short People Samedi 20 juin, 19h00 Parc des Droits de l’Homme Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:30:00+02:00
Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante et soudée que rien ne peut faire chuter. Une danse survitaminée qui contamine joyeusement les corps !
Tout public
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Cinq individus venus de nulle part enfilent des vêtements choisis en toute hâte. Peu à peu ce petit groupe loufoque et bariolé se transforme en une tribu puissante soudée…
© Alain Scherer
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