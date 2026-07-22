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AGENDA · Coutances

Show Drag Queen & blind test Coutances

samedi 25 juillet 2026 · Coutances

Show Drag Queen & blind test Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
20 Rue des Boissières
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Show Drag Queen & blind test

20 Rue des Boissières Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Show Drag Queen & blind test à 20h au lady bière !
Performances, humour et musique pour partager un moment festif et chaleureux. À très vite !   .

20 Rue des Boissières Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49  contact@ladybiere.com

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English : Show Drag Queen & blind test

L’événement Show Drag Queen & blind test Coutances a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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