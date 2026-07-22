AGENDA · Coutances
Show Drag Queen & blind test Coutances
samedi 25 juillet 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Show Drag Queen & blind test
20 Rue des Boissières Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Show Drag Queen & blind test à 20h au lady bière !
Performances, humour et musique pour partager un moment festif et chaleureux. À très vite ! .
20 Rue des Boissières Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49 contact@ladybiere.com
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English : Show Drag Queen & blind test
L’événement Show Drag Queen & blind test Coutances a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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