Si j’étais un oiseau…, Galerie Octave Cowbell, Metz

Informations pratiques

Si j’étais un oiseau… Dimanche 20 septembre, 17h00 Galerie Octave Cowbell Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Si j’étais un oiseau… » est un spectacle poétique qui observe la vie des oiseaux. À travers ce voyage poétique que constitue ce spectacle, il existe le désir d’être un oiseau pour s’inscrire dans une perspective philosophique et poétique de vertu, de congruence et de connaissances de soi.

Ceci pour habiter le monde de manière poétique et vivre ensemble.

Galerie Octave Cowbell 4, rue du Change 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est Octave Cowbell est une association historique et emblématique de la Région Grand Est qui s’engage depuis 2002 à soutenir et à diffuser la jeune création contemporaine sous toutes ses formes.

Plus qu’un espace de créations, d’expositions et de résidences, Octave Cowbell est un lieu de rencontres et d’échanges qui mène des réflexions sur la nature, le rapport de l’homme à l’environnement, la proximité des territoires, la contemplation du cosmos, tout en privilégiant les expériences de terrain.

« Si j’étais un oiseau… » est un spectacle poétique qui observe la vie des oiseaux. À travers ce

© Guillaume de la Follye de Joux