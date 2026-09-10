Si j’étais un oiseau…, Galerie Octave Cowbell, Metz
dimanche 20 septembre 2026 · Galerie Octave Cowbell · Metz
Informations pratiques
Si j’étais un oiseau… Dimanche 20 septembre, 17h00 Galerie Octave Cowbell Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
« Si j’étais un oiseau… » est un spectacle poétique qui observe la vie des oiseaux. À travers ce voyage poétique que constitue ce spectacle, il existe le désir d’être un oiseau pour s’inscrire dans une perspective philosophique et poétique de vertu, de congruence et de connaissances de soi.
Ceci pour habiter le monde de manière poétique et vivre ensemble.
Galerie Octave Cowbell 4, rue du Change 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est Octave Cowbell est une association historique et emblématique de la Région Grand Est qui s’engage depuis 2002 à soutenir et à diffuser la jeune création contemporaine sous toutes ses formes.
Plus qu’un espace de créations, d’expositions et de résidences, Octave Cowbell est un lieu de rencontres et d’échanges qui mène des réflexions sur la nature, le rapport de l’homme à l’environnement, la proximité des territoires, la contemplation du cosmos, tout en privilégiant les expériences de terrain.
« Si j’étais un oiseau… » est un spectacle poétique qui observe la vie des oiseaux. À travers ce
© Guillaume de la Follye de Joux
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Concert d’ouverture de saison L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz 10 septembre 2026
- Spectacle Nuit d’ivresse La Comédie de Metz Metz 10 septembre 2026
- Festival Les Terres de Jim Quartier Magny Metz 11 septembre 2026
- Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026, Magny, Metz (57), Metz 11 septembre 2026
- Exposition Degrés Est Aurélie Jouanen FRAC Lorraine Metz 11 septembre 2026