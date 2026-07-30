Si le banc d’Arguin nous était conté La Teste-de-Buch
mercredi 5 août 2026 · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Si le banc d’Arguin nous était conté
46 Avenue Louis Gaume La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:30:00
fin : 2026-08-05 21:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Découverte de la Réserve naturelle au crépuscule un instant suspendu porté par les mots de Myriam, ponctué d’informations naturalistes.
Lieu de rendez-vous point GPS, escalier de la Corniche, avenue Louis Gaume, 33115 La Teste-de-Buch
Tarif 20 € par personne (coût de la traversée en bateau)
Apporter le pique-nique .
46 Avenue Louis Gaume La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Si le banc d’Arguin nous était conté
L’événement Si le banc d’Arguin nous était conté La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Teste-de-Buch
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