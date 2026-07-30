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Si le banc d’Arguin nous était conté La Teste-de-Buch

mercredi 5 août 2026 · La Teste-de-Buch

Si le banc d’Arguin nous était conté La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
46 Avenue Louis Gaume
Ville
33115 La Teste-de-Buch
Département
Gironde
Tarif

La Teste-de-Buch

Si le banc d’Arguin nous était conté

46 Avenue Louis Gaume La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:30:00
fin : 2026-08-05 21:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Découverte de la Réserve naturelle au crépuscule un instant suspendu porté par les mots de Myriam, ponctué d’informations naturalistes.
Lieu de rendez-vous point GPS, escalier de la Corniche, avenue Louis Gaume, 33115 La Teste-de-Buch
Tarif 20 € par personne (coût de la traversée en bateau)
Apporter le pique-nique   .

46 Avenue Louis Gaume La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : Si le banc d’Arguin nous était conté

L’événement Si le banc d’Arguin nous était conté La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Teste-de-Buch

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