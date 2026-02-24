Si le patrimoine m’était conté… Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Si le patrimoine m’était conté… Rue de la Grande Abbaye Fréhel mardi 10 mars 2026.
Si le patrimoine m’était conté…
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 15:00:00
fin : 2026-03-10 17:00:00
Date(s) :
2026-03-10
A la découverte des Terre-Neuvas
Jean-Yves Chatellier vous fait découvrir l’histoire et le quotidien des Terre-neuvas, ces pêcheurs qui partaient pour de longs mois en mer à la poursuite des morues. La conférence sera suivie d’une projection de deux films courts.
Public adultes
Sur inscription par téléphone ou par mail. .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Si le patrimoine m’était conté… Fréhel a été mis à jour le 2026-02-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme