Si tu t’imagines, hommage à Juliette Gréco LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 31 mai, 16h30 12€ Tarif prévente (en ligne uniquement, voir outils d’inscription)

15€ Tarif normal (sur place)

10€ Tarif réduit intermittents, étudiants

CB acceptées

Un hommage vibrant et émouvant à la muse de Saint Germain-des-Prés

Le spectacle alterne chansons et lecture de passages des mémoires de Juliette qui nous plongent irrésistiblement dans son univers… un régal.

**Chaïco** est une chanteuse et parolière volcanique comme ses origines italiennes.

Bercée dans son enfance par les mots de Brassens et de Nougaro, elle forge plus tard son identité musicale autour de la soul, du rock et du jazz avant de venir à la chanson française, enfin, comme une évidence.

Fascinée par **Juliette Gréco**, sa liberté de femme qu’il fallait oser au sortir de la guerre, son engagement sans faille au service de l’humain, il lui faudra du temps pour oser marcher dans les traces de cette grande artiste, mais voilà, c’est fait, à sa façon, avec sa verve.

_**Chaïco**_ _(chant, sur des arrangements originaux de_ _**Noel Letertre**__)_

**Tout public -Apéro convivial offert après le concert**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

leforumdelamusique@gmail.com 06 59 09 04 64 https://www.helloasso.com/associations/le-forum-de-la-musique/evenements/chaico-si-tu-t-imagines-hommage-a-juliette-greco

LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Centre Hérault 34060 Hérault



