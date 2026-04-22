Ceilhes-et-Rocozels

VISITE DU MUSÉE ET DE L’ÉGLISE DE CEILHES ET ROCOZELS

Grand’Rue Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-05-21 2026-06-04 2026-06-25 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-10-01 2026-10-08

Visite commentée du musée et visite libre de l’église Saint Jean Baptiste de Ceilhes.

RDV directement devant le musée (proche de l’église)

Inscription possible au 04 67 23 43 38.

Visite commentée du musée et visite libre de l’église Saint Jean Baptiste de Ceilhes.

RDV directement devant le musée (proche de l’église) à 15h

Inscription possible au 04 67 23 43 38. Gratuit. .

Grand’Rue Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 37 54 86 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the museum and Saint Jean Baptiste church in Ceilhes.

Meet at 2.45pm at the tourist office in Avène for a group departure, or meet directly in front of the museum (near the church) at 3pm (please specify when registering)

Registration possible on 04 67 23 43 38. Free admission.

L’événement VISITE DU MUSÉE ET DE L’ÉGLISE DE CEILHES ET ROCOZELS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB