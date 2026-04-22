VISITE DU MUSÉE ET DE L’ÉGLISE DE CEILHES ET ROCOZELS Ceilhes-et-Rocozels
VISITE DU MUSÉE ET DE L’ÉGLISE DE CEILHES ET ROCOZELS Ceilhes-et-Rocozels jeudi 21 mai 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
VISITE DU MUSÉE ET DE L’ÉGLISE DE CEILHES ET ROCOZELS
Grand’Rue Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-05-21 2026-06-04 2026-06-25 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-10-01 2026-10-08
Visite commentée du musée et visite libre de l’église Saint Jean Baptiste de Ceilhes.
RDV directement devant le musée (proche de l’église)
Inscription possible au 04 67 23 43 38.
Visite commentée du musée et visite libre de l’église Saint Jean Baptiste de Ceilhes.
RDV directement devant le musée (proche de l’église) à 15h
Inscription possible au 04 67 23 43 38. Gratuit. .
Grand’Rue Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 37 54 86 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the museum and Saint Jean Baptiste church in Ceilhes.
Meet at 2.45pm at the tourist office in Avène for a group departure, or meet directly in front of the museum (near the church) at 3pm (please specify when registering)
Registration possible on 04 67 23 43 38. Free admission.
L’événement VISITE DU MUSÉE ET DE L’ÉGLISE DE CEILHES ET ROCOZELS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Ceilhes-et-Rocozels (Hérault)
- RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE COL VERT Ceilhes-et-Rocozels Hérault 1 mai 2026
- ITINERAIRE ACCESSIBLE RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE CEILHES-ET-ROCOZELS Ceilhes-et-Rocozels Hérault 1 mai 2026
- RANDONNÉE DU SENTIER DES DEUX LACS GR® DE PAYS ENTRE DEUX LACS AVÈNE SALAGOU Ceilhes-et-Rocozels Hérault 1 mai 2026
- RANDONNÉE CEILHES-ET-ROCOZELS LE CANARI Ceilhes-et-Rocozels Hérault 1 mai 2026
- TRAIL DU SENTIER DES DEUX LACS GR® DE PAYS ENTRE DEUX LACS AVÈNE SALAGOU Ceilhes-et-Rocozels Hérault 1 mai 2026